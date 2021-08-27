Байден рассказал о миллионах афганцев, которые хотят покинуть страну

Миллионы граждан Афганистана хотят покинуть свою страну. Об этом заявил президент США Джо Байден. Он уверен, что если бы им была предоставлена такая возможность, то они бы ею воспользовались.

"Миллионы афганцев, которые не входят в "Талибан"*, активно с нами не сотрудничали и не имеют специальной визы, сели бы в самолёт и улетели уже завтра, если им предоставили бы такую возможность", — сказал лидер США, выступая с заявлением по поводу ситуации в Афганистане.

Байден уверен, что все желающие покинуть Афганистан хотят попасть в Америку, но власти США не могут это гарантировать.

Ранее Пентагон сообщил, что по меньшей мере тысяча американских граждан, ожидающих эвакуации, остаются на территории Афганистана. В военном ведомстве заверили, что Соединённые Штаты продолжают миссию по вывозу граждан, несмотря на теракты в Кабуле.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.