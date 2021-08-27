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Новая российская орбитальная станция станет прообразом межпланетных кораблей

Она будет осуществлять полный контроль не только того, что под станцией, но и космического пространства.

26 августа, 22:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет прообразом модулей, которые в будущем страна отправит к другим планетам. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"По сути, новая станция будет прототипом модулей, которые в будущем, через десятилетия, будут достигать других планет не просто экипажами, а большим количеством специалистов, которые потребуются для освоения этих планет Солнечной системы", — отметил Рогозин, поздравляя Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" с 75-летием.

Он подчеркнул, что станция будет отличаться от того, что существует сегодня в этой отрасли. Планируется, что она будет вести контроль не только за тем, что находится под ней, но и космического пространства вокруг.

"Задача крайне сложная. Она, конечно, будет связана с подготовкой принципиально новых специалистов в отряде космонавтов", — отметил Рогозин.

"Архитектура будет открытой": Рогозин раскрыл подробности разработки отечественной космической станции

"Архитектура будет открытой": Рогозин раскрыл подробности разработки отечественной космической станции

Ранее в "Роскосмосе" перечислили варианты создания новой космической станции. Специалисты пока прорабатывают вопросы проектирования, поскольку МКС "не вечна".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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