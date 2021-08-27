Новая российская орбитальная станция станет прообразом межпланетных кораблей

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет прообразом модулей, которые в будущем страна отправит к другим планетам. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"По сути, новая станция будет прототипом модулей, которые в будущем, через десятилетия, будут достигать других планет не просто экипажами, а большим количеством специалистов, которые потребуются для освоения этих планет Солнечной системы", — отметил Рогозин, поздравляя Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" с 75-летием.

Он подчеркнул, что станция будет отличаться от того, что существует сегодня в этой отрасли. Планируется, что она будет вести контроль не только за тем, что находится под ней, но и космического пространства вокруг.

"Задача крайне сложная. Она, конечно, будет связана с подготовкой принципиально новых специалистов в отряде космонавтов", — отметил Рогозин.