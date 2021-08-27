Российские учёные проверили, можно ли заразиться новой мутацией ковида через воду

На сегодняшний день нет подтверждённых случаев передачи SARS-CoV-2 через открытые водоёмы, а также через питьевую воду, сообщили учёные центра "Вектор". Научный центр Роспотребнадзора выяснил, что новый дельта-штамм коронавируса в этом плане ведёт себя так же.

"В образцах, имитирующих морскую воду разной солёности, хранившихся в лабораторных условиях при температуре 24–28 ºС, коронавирус SARS-CoV-2 сохранял свою жизнеспособность в течение 48 часов независимо от её солёности, а в образцах питьевой дехлорированной воды — в течение 72 часов", — рассказали газете "Известия" в "Векторе".

Как удалось выяснить учёным, степень жизнеспособности SARS-CoV-2 зависит от температуры хранения исследуемого образца: чем она ниже, тем дольше вирус живёт. Но, несмотря на это, заражение через воду, утверждают в "Векторе", практически исключено из-за низких концентраций вируса в возможных местах для купания. Через питьевую воду — тоже, ведь вирус, по словам специалистов, убивает любая очистка. Но для защиты всё же лучше соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Что касается мутаций, то они существенно не влияют на физико-химические свойства вирусных частиц, объяснил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

"Это всё равно, как если бы разные люди с разным цветом волос и глаз вдруг оказались по-разному чувствительными к температуре или радиации. Примерно все люди будут восприимчивы к этим факторам одинаково", — добавил он.