Британский журналист предсказал масштабную войну из-за краха Америки
Вместо империи США на карте появится новый игрок, считает он. Западу будет брошен основательный вызов.
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Миру может грозить большая война, виной тому может стать крах американского господства в мире, считает британский обозреватель Нил Фергюсон.
В своей статье для издания The Economist он отмечает, что современная Америка повторяет путь Британской империи. В первой половине XX века она пришла в упадок, двигалась дорогой, которую сегодня выбирают США. Об этом, по его мнению, говорят внешнеполитические события: эвакуация из Афганистана и спад экономики США.
"Приобрести столь обширную глобальную ответственность было непросто. Но полагать, что избавиться от неё будет проще, — заблуждение", — подчеркнул Фергюсон, обращая внимание на тот факт, что американские войска есть более чем в 150 странах. Это, по его мнению, напоминает обширные колонии Британской империи.
Фергюсон уверен, что крах американской империи не пройдёт мирно. Скорее всего, произойдёт столкновение с Китаем в Восточной Азии. Они будут воевать за контроль над Тайванем. Обозреватель полагает, что это поставит США перед "мрачным" выбором: принять вызов и влезть в долгое и тяжёлое вооружённое противостояние (как Британская империя в 1914 и 1939 годах) или уступить Китаю.
Ранее Лайф рассказывал, что издание NL назвало пять признаков краха мирового господства Вашингтона. По мнению экспертов, следующей доминирующей державой станет Китай. Некоторые предполагают, что мир вновь разделится на два центра: в Пекине и Вашингтоне, кроме того, добавится третья сила — Россия.
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