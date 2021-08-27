Британский журналист предсказал масштабную войну из-за краха Америки

Миру может грозить большая война, виной тому может стать крах американского господства в мире, считает британский обозреватель Нил Фергюсон.

В своей статье для издания The Economist он отмечает, что современная Америка повторяет путь Британской империи. В первой половине XX века она пришла в упадок, двигалась дорогой, которую сегодня выбирают США. Об этом, по его мнению, говорят внешнеполитические события: эвакуация из Афганистана и спад экономики США.

"Приобрести столь обширную глобальную ответственность было непросто. Но полагать, что избавиться от неё будет проще, — заблуждение", — подчеркнул Фергюсон, обращая внимание на тот факт, что американские войска есть более чем в 150 странах. Это, по его мнению, напоминает обширные колонии Британской империи.

Фергюсон уверен, что крах американской империи не пройдёт мирно. Скорее всего, произойдёт столкновение с Китаем в Восточной Азии. Они будут воевать за контроль над Тайванем. Обозреватель полагает, что это поставит США перед "мрачным" выбором: принять вызов и влезть в долгое и тяжёлое вооружённое противостояние (как Британская империя в 1914 и 1939 годах) или уступить Китаю.