С полутора лет дети 34-летней актрисы Оксаны Акиньшиной получают образование, причём иностранное. Знаменитость считает, что отечественная система может ввергнуть их в стресс, как когда-то её саму. А ранее начало обучения, по её мнению, стало залогом того, что наследники сегодня не испытывают страха перед началом учебного года.

"Я сама не очень любила школу (а я училась в простой дворовой школе в Петербурге), она всегда для меня была каким-то стрессом. Никто из моих детей не учится по российской программе. Для меня это какой-то ужас-ужас, страшный страх, который сформировался в детстве. Не то что меня это как-то сильно касалось, но мне это претило", — рассказала актриса журналу "Ок".

Звезда фильма "Сёстры" оценивает ментальный уровень своих детей как не соответствующий их возрасту. "То, как они размышляют, думают и ведут себя, — это тоже не совсем естественно для четырёхлетнего или восьмилетнего ребёнка", — говорит артистка. По её мнению, у ребятишек просто пропущена стадия пупсовского веселья, баловства.

"Я им не позволяю с самого рождения вот этих всех детских выпендрёжных вещей. Орущие дети, ползающие в магазине по полу, — у меня такого никогда не было... Наверное, потому, что со своими детьми я всегда общалась как со взрослыми людьми", — рассказывает Акиньшина.

У неё трое детей. Старший сын — Филипп — родился в 2009 году в браке с продюсером Дмитрием Литвиновым. Двое младших — от отношений с Арчилом Геловани.