Псаки ответила на призывы к отставке Байдена из-за Афганистана

Не заниматься политиканством, а сплотиться призвала американцев официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге. Так она прокомментировала всё чаще звучащие требования к лидеру США Джо Байдену уйти в отставку на фоне провального вывода войск из Афганистана.

"Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, сражаться и убивать этих террористов, где бы они ни находились", — заявила Псаки.

В четверг, 26 августа, 13 американских военнослужащих погибли в результате террористического акта у аэропорта Кабула, который стал площадкой для эвакуации американцев и граждан других стран из Афганистана. После этого некоторые конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии призвали Байдена уйти в отставку.

На фоне этого на президента США Джо Байдена обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

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