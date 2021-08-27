Псаки ответила на призывы к отставке Байдена из-за Афганистана
Американский лидер признал личную ответственность за всё, что происходит в эти дни при эвакуации американцев из Кабула.
Фото © ТАСС / AP
Не заниматься политиканством, а сплотиться призвала американцев официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге. Так она прокомментировала всё чаще звучащие требования к лидеру США Джо Байдену уйти в отставку на фоне провального вывода войск из Афганистана.
"Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, сражаться и убивать этих террористов, где бы они ни находились", — заявила Псаки.
В четверг, 26 августа, 13 американских военнослужащих погибли в результате террористического акта у аэропорта Кабула, который стал площадкой для эвакуации американцев и граждан других стран из Афганистана. После этого некоторые конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии призвали Байдена уйти в отставку.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
На фоне этого на президента США Джо Байдена обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Лайф ранее разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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