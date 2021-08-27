Россиянам рассказали, как выгодно начать инвестировать даже с 10 тысяч рублей

Даже имея 10 тысяч рублей, можно вложить их в рост, нежели жалеть деньги, а затем наблюдать, как они превращаются в ноль в собственном кармане, заявил инвестор Егор Клопенко. Главное — выбрать правильный канал инвестиций, уверен эксперт.

"К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как если бы вы инвестировали 10 миллионов рублей. Всегда надо помнить, что инвестиции — это не лотерея. Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками", — объяснил агентству "Прайм" Клопенко.

Минимальный по степени риска вариант — это депозит в банке. Важно только убедиться, что выбранный вами банк предлагает покрывающий реальную инфляцию процент. При выборе инструментов для инвестиций нужно ориентироваться на то, как долго вы можете не пользоваться этой суммой. Если деньги могут понадобиться в любой момент, то акции не подходят. И ещё одно ключевое правило — заводить несколько портфелей. Если с одним пакетом пойдёт что-то не так, у вас останутся другие.

"Инвестиции — это одна из важнейших основ финансовой грамотности. Деньги — это не только возможности, это ещё и обязанность их сохранить и приумножить", — подытожил финансист.