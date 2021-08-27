Аналитики спрогнозировали, на сколько подорожает в этом году ипотека

Эксперты рейтинговых агентств полагают, что в этом году ставки по ипотечным кредитам достигнут отметки в 9%. Сказываться будут разные факторы, но главный — рост ключевой ставки, которую Банк России наверняка будет поднимать.

"При прогнозируемом уровне ключевой ставки в 6–6,25% до конца года в сегменте розничного банковского кредитования ставки могут устойчиво вырасти до 8,7–9% по ипотеке, а также до 14,5–22% по потребительскому кредитованию", — приводит ТАСС слова управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина.

Если многие другие эксперты его мнение разделяют, то вице-президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова считает, что рост ставок по кредитам не будет таким резким. Сдержит его борьба банков за заёмщиков в условиях конкуренции.

"Средневзвешенная ставка по портфелю ипотечных кредитов на июль 2021 года составила свой исторический минимум — 7,07%. Скорее всего, до конца года можно ждать умеренную коррекцию — до 7,5%", — отмечает также директор группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Сергей Вороненко.