Учёные назвали болезнь, в разы повышающую риск смерти от ковида
Как поясняется, дело в чрезмерном реагировании иммунитета, что стремительно ухудшает состояние человека.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья
Запущенная форма пародонтита почти в три раза увеличивает риск смерти от коронавируса. К этому выводу пришли эпидемиологи и вирусологи, пишут СМИ Саудовской Аравии.
Как отмечает издание Sayidy, это стоматологическое заболевание вызывает опасный иммунный ответ, так называемый цитокиновый шторм. При нём стремительно ухудшается состояние, поскольку в организме человека вырабатывается избыточное количество иммунных клеток.
Добавим, что схожие данные ещё в феврале публиковал научный журнал Medical Express. Однако там говорилось о девятикратном риске смерти от ковида при заболеваниях дёсен.
Ранее была подсчитана вероятность, с которой непривитые от ковида попадают в больницу. Утверждается, что вакцинация защищает от смерти и тяжёлого течения заболевания, в том числе при инфицировании индийским штаммом.
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