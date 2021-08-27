Учёные назвали болезнь, в разы повышающую риск смерти от ковида

Запущенная форма пародонтита почти в три раза увеличивает риск смерти от коронавируса. К этому выводу пришли эпидемиологи и вирусологи, пишут СМИ Саудовской Аравии.

Как отмечает издание Sayidy, это стоматологическое заболевание вызывает опасный иммунный ответ, так называемый цитокиновый шторм. При нём стремительно ухудшается состояние, поскольку в организме человека вырабатывается избыточное количество иммунных клеток.

Добавим, что схожие данные ещё в феврале публиковал научный журнал Medical Express. Однако там говорилось о девятикратном риске смерти от ковида при заболеваниях дёсен.