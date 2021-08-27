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Учёные назвали болезнь, в разы повышающую риск смерти от ковида

Как поясняется, дело в чрезмерном реагировании иммунитета, что стремительно ухудшает состояние человека.

27 августа, 01:35
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Запущенная форма пародонтита почти в три раза увеличивает риск смерти от коронавируса. К этому выводу пришли эпидемиологи и вирусологи, пишут СМИ Саудовской Аравии.

Как отмечает издание Sayidy, это стоматологическое заболевание вызывает опасный иммунный ответ, так называемый цитокиновый шторм. При нём стремительно ухудшается состояние, поскольку в организме человека вырабатывается избыточное количество иммунных клеток.

Добавим, что схожие данные ещё в феврале публиковал научный журнал Medical Express. Однако там говорилось о девятикратном риске смерти от ковида при заболеваниях дёсен.

С такой генетикой лучше не болеть: Раскрыта тайна тяжёлого ковида у молодых и здоровых

С такой генетикой лучше не болеть: Раскрыта тайна тяжёлого ковида у молодых и здоровых

Ранее была подсчитана вероятность, с которой непривитые от ковида попадают в больницу. Утверждается, что вакцинация защищает от смерти и тяжёлого течения заболевания, в том числе при инфицировании индийским штаммом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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