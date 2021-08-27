ЕГЭ по всем предметам изменят с 2022 года

В следующем году школу будут оканчивать дети, которые с первого класса учились по современным стандартам. Поэтому Рособрнадзор планирует поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам в период с 2022 по 2024 год. Уже осенью на официальном сайте ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" опубликуют документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 года.

"Во главе угла этих стандартов не просто знание правил, фактов или формул, но их практическое применение. Акцент сделан на то, что школа должна научить ребёнка систематизировать, анализировать информацию, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе прогнозы и выводы, рассуждать", — заявили в Рособрнадзоре.

При этом отмечается, что изменение продолжительности ЕГЭ по русскому языку не входит в планы ведомства. Подчёркивается, что оно было определено на основе исследований и экспериментов как оптимальное. Также говорится о том, что оказание психологической поддержки выпускникам перед экзаменационной кампанией и во время её проведения ежегодно осуществляется по разным направлениям, в регионы направляются рекомендации об этом Рособрнадзора.

В текущем году в ведомство поступило 11 предложений по итогам прошедшей экзаменационной кампании. Помимо вышеупомянутых насущных тем были вопросы о проведении ЕГЭ в двух форматах, компьютерном и письменном, с возможностью выбора формата проведения экзаменов для учеников, а также об изменении формулировок заданий ЕГЭ по истории.