Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы Администрации Президента Украины Андрей Сенченко. Об этом сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

"Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет", — сказал парламентарий в интервью РИА "Новости".

По данным Фикса, именно по инициативе Сенченко в 2014 году украинским предпринимателям были выделены деньги на перекрытие Северо-Крымского канала. Он и реализовал этот замысел.

Фикс также рассказал, что рабочая группа по оценке ущерба, нанесённого полуострову блокадами (была также энергетическая), собрала материалы о причастности к перекрытию канала целого ряда украинских политиков. В их числе экс-президент Украины Пётр Порошенко, а также лидеры движения "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.

Ранее сообщалось, что СК РФ из-за водной блокады Крыма впервые завёл дело по статье "Экоцид". Сейчас проводятся проверки, в ходе которых будут установлены обстоятельства произошедшего в 2014 году, а также лица, причастные к преступлению.

Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Стоит отметить, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.