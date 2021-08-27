Россиянам рассказали, ждать ли удешевления авиабилетов осенью

Уже сейчас можно дать прогноз на то, какие авиабилеты подешевеют, а какие, наоборот, подорожают осенью. О грядущих ценах на авиаперелёты рассказал независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что большие шансы на снижение цены есть у билетов на внутренние рейсы, на российские курортные направления. Он объясняет это окончанием туристического сезона и спадом потока.

"Возможно, что и они не подешевеют из-за закрытых границ, но шанс снижения цен на билеты есть. Это не стопроцентный шанс, но он есть", — сказал Яковлев.

Полностью не исключается возможность падения цены и на турецкое направление. Эксперт считает, что здесь ситуация будет зависеть от того, насколько Турция справится с лесными пожарами. А вот Египет, уверен Яковлев, напротив, будет только дорожать.

"В лучшем случае билеты останутся на том уровне, что есть сейчас, но мне кажется, что они будут дорожать. Сейчас там слишком жарко, поэтому дешёвые билеты, но осень — это египетский сезон", — заключил Дмитрий Яковлев.