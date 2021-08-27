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Садальский назвал единственный российский сериал, который "можно смотреть"

Современный киноконтент вызывает у артиста скуку и ему абсолютно не интересен. Артист констатировал отсутствие школы у современного актёра и приятные лица "без личности".

27 августа, 02:26
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CO-uXkcDQTV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Станислав Садальский</a> </p>

Фото © Instagram / Станислав Садальский

Примитивным и скучным назвал современное кино актёр, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. По его мнению, в индустрии сегодня царят вкусовщина и угодничество. По мнению артиста, за тиражированными в кинематографе типажами, пусть и с симпатичными внешне актёрами, скрывается неинтереснейшая пустота.

"Сейчас в российском кино царит вкусовщина и угодничество начальству: это нужно, это не нужно. Всё это скучно, неинтересно, потому что они одноклеточные и нет школы, актёры просто как типажи, у них пустые глаза. Не могу ничего сказать, милые личики, но личности нету", — объяснил заслуженный артист в интервью Ura.ru.

В преддверии Дня российского кино, которое отмечается 27 августа, мэтр признался, что смотрит только западные сериалы. Однако одну-единственную работу из российских лент он для себя отметил — сериал режиссёра Константина Богомолова "Содержанки".

"А настоящее кино — это мой ютуб-канал, где я читаю стихи", — подытожил Садальский.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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