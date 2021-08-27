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Дефицит крупного картофеля предсказали в России из-за погоды

Сельхозпроизводители говорят о росте объёма урожая, но плоды мелкие. Владельцы магазинов готовы выйти на импортную картошку раньше срока.

27 августа, 02:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Из-за дождей и засухи российский Картофельный союз предложил крупным торговым сетям переориентироваться на упаковки мелкого картофеля в этом году. На что ретейлеры заявили, что это невыгодно: внутренний дефицит можно заместить импортом без повышения цен на полках. Вопрос обсуждался на совещании Минпромторга и Минсельхоза с торговыми сетями и сельхозпроизводителями.

По прогнозу Минсельхоза, как сообщает газета "Коммерсант", сбор картофеля в этом году увеличится до 7,15 миллиона тонн против 6,8 миллиона годом ранее. Доля продукта обычного размера оценивается в 50%, что на 30% меньше привычного. Торговые сети сейчас обсуждают с поставщиками прогнозы по урожаю, чтобы определить взаимовыгодные условия. Но некоторые участники рынка выражают готовность выйти к зарубежным продавцам раньше срока. Обычно импортный картофель поступает на прилавки магазинов только в ноябре.

Ретейлеры заявляют, что готовы принимать мелкий картофель только при условии гарантии качества. Он должен быть без гнили, с оговорённым уровнем дефектов, округлости и влажности. По мнению директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, инициируя обсуждение вопроса сейчас, стороны хотят перестраховаться: производители — найти сбыт на картофель мелкого калибра, а сети — избежать обвинений в случае роста цены при отказе от предложения.

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Ранее Лайф сообщал, что Минсельхоз ожидает нового падения цен на "борщевой набор" к концу лета. В ведомстве информировали, что в этом году будет получено больше овощей, чем в прошлом. Особенно это касается картофеля.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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