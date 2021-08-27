Футболиста Юрия Жиркова попросили не появляться на базе сборной России
37-летний защитник получил повреждение в стартовом для сборной России матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).
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Бывшему футболисту сборной России Юрию Жиркову запретили появляться на базе национальной команды в Новогорске. Об этом в колонке для "Спорт-Экспресса" сообщил журналист Илья Казаков.
До последнего времени Жирков проходил реабилитацию после травмы на базе сборной, поскольку находится без клуба. По словам Казакова, накануне после очередного занятия к защитнику подошёл новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил его не появляться на базе.
"Да, правда", — подтвердил Жирков информацию о запрете появляться на базе сборной России.
37-летний футболист получил повреждение в матче против Бельгии (0:3) Евро-2020.
С 2016 года Жирков выступал за петербургский "Зенит", с которым выиграл три чемпионата России подряд. В июле защитник покинул команду, стороны не стали продлевать соглашение.
Также он играл за тамбовский "Спартак", ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи" и московское "Динамо".
За сборную России Жирков играл с 2005 года. В 105 матчах в составе национальной команды он забил два гола.
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