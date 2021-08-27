Футболиста Юрия Жиркова попросили не появляться на базе сборной России

Бывшему футболисту сборной России Юрию Жиркову запретили появляться на базе национальной команды в Новогорске. Об этом в колонке для "Спорт-Экспресса" сообщил журналист Илья Казаков.

До последнего времени Жирков проходил реабилитацию после травмы на базе сборной, поскольку находится без клуба. По словам Казакова, накануне после очередного занятия к защитнику подошёл новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил его не появляться на базе.

"Да, правда", — подтвердил Жирков информацию о запрете появляться на базе сборной России.

37-летний футболист получил повреждение в матче против Бельгии (0:3) Евро-2020.

С 2016 года Жирков выступал за петербургский "Зенит", с которым выиграл три чемпионата России подряд. В июле защитник покинул команду, стороны не стали продлевать соглашение.

Также он играл за тамбовский "Спартак", ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи" и московское "Динамо".