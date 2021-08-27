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Убийцу девочки в Тюмени могла выдать одна маленькая деталь на авто

Прежде машина не фигурировала ни в одной сводке и ориентировке по уголовному делу.

27 августа, 07:35

Видео © "Наш город"

Виталий Бережной, подозреваемый в жестокой расправе над восьмилетней девочкой в Тюмени, передвигался на автомобиле гражданской супруги. Но выдал его стикер на заднем стекле машины, сообщает издание "Наш город".

Неприметный Daewoo Matiz серебристого цвета не фигурировал ни в одной ориентировке и ни в одном сообщении СМИ о пропавшей девочке. До задержания Бережной спокойно передвигался на автомобиле по городу. На заднее стекло он наклеил стикер с рекламой личного аккаунта в "Инстаграме", где продавал услуги мебельного мастера. Именно эта деталь стала зацепкой в громком уголовном деле. Вероятно, машина попала на камеры наблюдения, после чего реклама на стекле помогла следователям установить личность мужчины.

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Напомним, история исчезновения восьмилетней школьницы в Тюмени потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, а 25 августа был задержан предполагаемый убийца, который позже признался в содеянном: будучи под действием алкоголя и наркотиков, он заманил девочку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Несколько дней тело ребёнка хранилось в холодильнике, после чего убийца вынес его к озеру.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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