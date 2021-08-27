Убийцу девочки в Тюмени могла выдать одна маленькая деталь на авто

Видео © "Наш город"

Виталий Бережной, подозреваемый в жестокой расправе над восьмилетней девочкой в Тюмени, передвигался на автомобиле гражданской супруги. Но выдал его стикер на заднем стекле машины, сообщает издание "Наш город".

Неприметный Daewoo Matiz серебристого цвета не фигурировал ни в одной ориентировке и ни в одном сообщении СМИ о пропавшей девочке. До задержания Бережной спокойно передвигался на автомобиле по городу. На заднее стекло он наклеил стикер с рекламой личного аккаунта в "Инстаграме", где продавал услуги мебельного мастера. Именно эта деталь стала зацепкой в громком уголовном деле. Вероятно, машина попала на камеры наблюдения, после чего реклама на стекле помогла следователям установить личность мужчины.