В Москве инспектор ГИБДД на служебном авто сбил 13-летнюю девочку
По некоторым данным, полицейский в тот момент направлялся в школу для проведения профилактических мероприятий.
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В Москве на Алтуфьевском шоссе сотрудник ГИБДД на служебной машине сбил 13-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Девочка доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщил Лайфу источник.
По некотором данным, водитель, который оказался инспектором группы по пропаганде ОГИБДД, в тот момент направлялся в школу для проведения профилактических мероприятий. Как отмечает источник, по факту происшествия проводится служебная проверка.
Ранее в Москве легковушка вылетела на тротуар после жёсткого столкновения с машиной ДПС. В результате происшествия госпитализация понадобилась пассажирке иномарки. Также различные травмы получили два сотрудника ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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