В Москве инспектор ГИБДД на служебном авто сбил 13-летнюю девочку

В Москве на Алтуфьевском шоссе сотрудник ГИБДД на служебной машине сбил 13-летнюю школьницу, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Девочка доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщил Лайфу источник.

По некотором данным, водитель, который оказался инспектором группы по пропаганде ОГИБДД, в тот момент направлялся в школу для проведения профилактических мероприятий. Как отмечает источник, по факту происшествия проводится служебная проверка.