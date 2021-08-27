Politico: США сами передали талибам "список смертников"

США передали "Талибану"* список с именами американцев и афганцев, которые сотрудничали с властями или владели грин-картами, чтобы обезопасить этих лиц, обеспечить им доступ в аэропорт Кабула и быстрее эвакуировать из страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, решение о составлении списка было принято на закрытом брифинге, администрация президента США Джо Байдена таким образом пыталась предотвратить столкновения между боевиками и американскими военными в аэропорту. Однако это решение вызвало недовольство чиновников США.

"По сути, они просто поместили всех этих афганцев в список смертников", — сказал чиновник Минобороны.

На пресс-конференции, комментируя данную информацию, Байден сообщил, что не может "с уверенностью сказать, что список имён действительно существовал", однако ранее были случаи, когда американцы передавали имена боевикам: "И, насколько мне известно, их пропустили".

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.