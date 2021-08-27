НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Politico: США сами передали талибам "список смертников"

Вашингтон составил перечень тех, кого намеревался вывезти из Афганистана. Однако американские чиновники считают, что таким образом им подписали приговор.

27 августа, 07:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

США передали "Талибану"* список с именами американцев и афганцев, которые сотрудничали с властями или владели грин-картами, чтобы обезопасить этих лиц, обеспечить им доступ в аэропорт Кабула и быстрее эвакуировать из страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, решение о составлении списка было принято на закрытом брифинге, администрация президента США Джо Байдена таким образом пыталась предотвратить столкновения между боевиками и американскими военными в аэропорту. Однако это решение вызвало недовольство чиновников США.

"По сути, они просто поместили всех этих афганцев в список смертников", — сказал чиновник Минобороны.

На пресс-конференции, комментируя данную информацию, Байден сообщил, что не может "с уверенностью сказать, что список имён действительно существовал", однако ранее были случаи, когда американцы передавали имена боевикам: "И, насколько мне известно, их пропустили".

Нашедшему награда $5 млн: Один из новых лидеров "Талибана" оказался в международном розыске как террорист

Нашедшему награда $5 млн: Один из новых лидеров "Талибана" оказался в международном розыске как террорист

Напомним, накануне в аэропорту Кабула прогремела серия взрывов. Первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Позже прозвучало ещё несколько взрывов. В результате погибло 13 американских военнослужащих, а также около 90 граждан Афганистана.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Убрали почву из-под ног": Выживший при теракте в Кабуле сравнил случившееся с концом света

сегодня в 08:17

"Единая Россия" опубликовала народную программу

сегодня в 08:14

В России могут изменить правила приёма в вузы из-за роста числа стобалльников

сегодня в 08:36

Маме оставалось лишь смеяться сквозь слёзы, когда она увидела, во что дочь превратила её зарплату

сегодня в 08:37

Самолёт с Зеленским не смог приземлится в Молдавии и вернулся на Украину

сегодня в 08:32

Новости партнеров

Layer 1