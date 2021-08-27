Politico: США сами передали талибам "список смертников"
Вашингтон составил перечень тех, кого намеревался вывезти из Афганистана. Однако американские чиновники считают, что таким образом им подписали приговор.
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США передали "Талибану"* список с именами американцев и афганцев, которые сотрудничали с властями или владели грин-картами, чтобы обезопасить этих лиц, обеспечить им доступ в аэропорт Кабула и быстрее эвакуировать из страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, решение о составлении списка было принято на закрытом брифинге, администрация президента США Джо Байдена таким образом пыталась предотвратить столкновения между боевиками и американскими военными в аэропорту. Однако это решение вызвало недовольство чиновников США.
"По сути, они просто поместили всех этих афганцев в список смертников", — сказал чиновник Минобороны.
На пресс-конференции, комментируя данную информацию, Байден сообщил, что не может "с уверенностью сказать, что список имён действительно существовал", однако ранее были случаи, когда американцы передавали имена боевикам: "И, насколько мне известно, их пропустили".
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Напомним, накануне в аэропорту Кабула прогремела серия взрывов. Первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты. Позже прозвучало ещё несколько взрывов. В результате погибло 13 американских военнослужащих, а также около 90 граждан Афганистана.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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