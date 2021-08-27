Нашедшему награда $5 млн: Один из новых лидеров "Талибана" оказался в международном розыске как террорист
Это представитель экстремистской группировки "Сеть Хаккани" Халиль ар-Рахман Хаккани. В чёрный список он попал в 2011 году.
Фото © ТАСС / EPA
В США ещё 10 лет назад было предложено за информацию о местонахождении одного из кандидатов в руководящий орган Афганистана после захвата страны движением "Талибан"* пять миллионов долларов. Халиль ар-Рахман Хаккани был объявлен американскими властями в розыск как террорист.
США объявили награду в пять миллионов долларов за одного из лидеров "Талибана" — Халиля ар-Рахмана Хаккани. Фото © rewardsforjustice
Розыск особо опасного преступника был объявлен в 2011 году. В примечании, сопровождающем информацию о награде, госдепартамент писал, что Хаккани "действовал в интересах "Аль-Каиды"* и был связан с её террористическими операциями".
Ранее Лайф сообщал, что лидеры радикального движения "Талибан" формируют совет из 12 человек для управления Афганистаном. Среди них был заявлен и высокопоставленный представитель экстремистской группировки "Сеть Хаккани" Халиль ар-Рахман Хаккани. Сейчас он отвечает за безопасность в Кабуле.
15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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