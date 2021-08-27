На плакатах в Германии Калининград показали частью ФРГ

Плакаты с российской Калининградской областью в составе Германии появились на улицах федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Дело в том, что там развесили копии предвыборных листовок с картой Германии в довоенных границах, пишет газета Nordkurier.

Также на этих плакатах в составе Германии показаны Восточная Пруссия и часть нынешней Польши. Агитационная продукция 72-летней давности была посвящена Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС).