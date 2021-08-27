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На плакатах в Германии Калининград показали частью ФРГ

В партии, которой посвящена такая агитация, оказались этому не рады. Начато расследование.

27 августа, 03:36
<p>Фото © <a href="https://www.nordkurier.de/mecklenburgische-schweiz/warum-haengt-ein-72-jahre-altes-wahlplakat-der-cdu-in-teterow-2444810308" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nordkurier.de</a></p>

Фото © nordkurier.de

Плакаты с российской Калининградской областью в составе Германии появились на улицах федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Дело в том, что там развесили копии предвыборных листовок с картой Германии в довоенных границах, пишет газета Nordkurier.

Также на этих плакатах в составе Германии показаны Восточная Пруссия и часть нынешней Польши. Агитационная продукция 72-летней давности была посвящена Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС).

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Представитель последнего Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к случившемуся. Он призвал удалить такую агитацию, "вводящую в заблуждение". Расследование поручено Прокуратуре города Росток.

Напомним, ранее на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой проведена граница между Украиной и полуостровом Крым. После возмущений Киева МОК назвал этот инцидент "досадной ошибкой". Позднее организация извинилась и исправила карту.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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