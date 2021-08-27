В горящей воинской части в Казахстане прекратились взрывы

Взрывы на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана прекратились, но пожар продолжается. Причина возгорания ещё не установлена. В Минобороны республики сообщили, что продолжающийся пожар может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила. Уточняется, что часть боеприпасов была доставлена на склад после ликвидации последствий пожара на военном арсенале в Арысе (Туркестанская область Казахстана) летом 2019 года.

"Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается", — сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на военное ведомство.

Произошло не менее шести взрывов. Жителей близлежащих сёл в количестве 1200 человек эвакуировали в школы Тараза. В пунктах временной эвакуации расположился 171 человек. Сами сёла оцепили полицейские, чтобы не допустить мародёрства. Для оказания медпомощи задействовано 37 бригад скорой медицинской помощи. 28 пострадавших, из которых шестеро в тяжёлом состоянии, остаются ещё в больницах.

"Задействовано 32 врача, среди них травматологи, нейрохирурги, хирурги, реаниматологи и другие, а также 56 средних медицинских работников. Медикаментами обеспечены", — сообщают власти Жамбылской области.