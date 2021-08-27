До пяти увеличилось число жертв при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане

Число жертв крупного пожара на военном складе в Казахстане увеличилось до пяти. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Как отмечается в ведомстве, пятым погибшим оказался начальник пожарной команды 1992 года рождения. Он руководил работой по тушению огня на складе и после взрыва числился пропавшим без вести.

"Руководство оборонного ведомства выражает глубокие соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Министерство обороны окажет необходимую помощь его семье", — говорится в сообщении военного ведомства.