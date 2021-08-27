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До пяти увеличилось число жертв при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане

Погибшим оказался начальник пожарной службы, который руководил ликвидацией последствий ЧП.

27 августа, 06:08

Кадр из видео © Соцсети

Число жертв крупного пожара на военном складе в Казахстане увеличилось до пяти. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Как отмечается в ведомстве, пятым погибшим оказался начальник пожарной команды 1992 года рождения. Он руководил работой по тушению огня на складе и после взрыва числился пропавшим без вести.

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"Руководство оборонного ведомства выражает глубокие соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Министерство обороны окажет необходимую помощь его семье", — говорится в сообщении военного ведомства.

Как уже сообщал Лайф, в результате пожара и взрывов на складе с боеприпасами в Жамбылской области Казахстана пострадало не менее 90 человек. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено четыреста мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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