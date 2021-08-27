Специалисты обнаружили крупную уязвимость в облачном сервисе Microsoft

В облачном сервисе компании Microsoft обнаружили уязвимость, позволяющую получить доступ к тысячам аккаунтов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идёт о сервисе Microsoft Azure, которым пользуются такие крупные бренды, как, например, Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix. Специалисты компании Wiz провели проверку и обнаружили, что им оказались доступны аккаунты и базы данных тысяч пользователей облака. Сама же уязвимость скрывалась в сервисе платформы по обслуживанию баз данных Cosmos DB.

Как сообщили позже в Microsoft, проблема была устранена в кратчайшие сроки. Кроме того, там заверили, что ни одного факта получения закрытых данных злоумышленниками зафиксировано не было. Пользователям же посоветовали сменить электронные ключи.