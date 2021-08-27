Специалисты обнаружили крупную уязвимость в облачном сервисе Microsoft
В компании заверили, что устранили проблему, но рекомендовали пользователям сменить электронные ключи.
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В облачном сервисе компании Microsoft обнаружили уязвимость, позволяющую получить доступ к тысячам аккаунтов. Об этом сообщает агентство Reuters.
Речь идёт о сервисе Microsoft Azure, которым пользуются такие крупные бренды, как, например, Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix. Специалисты компании Wiz провели проверку и обнаружили, что им оказались доступны аккаунты и базы данных тысяч пользователей облака. Сама же уязвимость скрывалась в сервисе платформы по обслуживанию баз данных Cosmos DB.
Как сообщили позже в Microsoft, проблема была устранена в кратчайшие сроки. Кроме того, там заверили, что ни одного факта получения закрытых данных злоумышленниками зафиксировано не было. Пользователям же посоветовали сменить электронные ключи.
Ранее Лайф рассказывал, как злоумышленники могут получить доступ к личным данным пользователей смартфонов через публичную Wi-Fi-сеть.
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