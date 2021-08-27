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Поклонская может стать послом России на островах Зелёного Мыса

Архипелаг расположен в нескольких сотнях километров от северо-западного африканского побережья.

27 августа, 05:23
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин </p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Наталья Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса к северо-западу от Африки. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Отмечается, что кандидатура зампреда думского Комитета по международным делам пока находится на рассмотрении, но может быть одобрена уже в ближайшее время. Для этого необходимы решения профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, на основании которых нового посла утвердит президент.

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По данным источника агентства, работать в области дипломатических отношений было желанием самой Поклонской. Также уточняется, что все необходимые для её оформления документы уже готовы.

Ранее Лайф рассказывал, что Наталье Поклонской пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России" из-за новой работы. При этом, о какой должности шла речь, парламентарий уточнять не стала.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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