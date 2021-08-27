Поклонская может стать послом России на островах Зелёного Мыса

Депутат Госдумы Наталья Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса к северо-западу от Африки. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Отмечается, что кандидатура зампреда думского Комитета по международным делам пока находится на рассмотрении, но может быть одобрена уже в ближайшее время. Для этого необходимы решения профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, на основании которых нового посла утвердит президент.

По данным источника агентства, работать в области дипломатических отношений было желанием самой Поклонской. Также уточняется, что все необходимые для её оформления документы уже готовы.