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Глава Минобороны Казахстана готов подать в отставку из-за пожара на военном складе

По последним данным, в результате ЧП четыре человека погибли, около 90 пострадали.

27 августа, 04:45
<p>Кадр из видео © Соцсети</p>

Кадр из видео © Соцсети

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев объявил о готовности уйти в отставку из-за пожара на складе вооружения, в результате которого уже погибло четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.

Там подчеркнули, что решение об отставке примет руководство страны, передаёт "Тенгриньюс".

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Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара и взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане пострадали десятки человек. Первоначально сообщалось о 66 получивших травмы, затем их число выросло до 90. Четверо военнослужащих при ликвидации последствий пожара погибли. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено четыреста мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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