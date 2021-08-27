Глава Минобороны Казахстана готов подать в отставку из-за пожара на военном складе

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев объявил о готовности уйти в отставку из-за пожара на складе вооружения, в результате которого уже погибло четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.

Ранее Лайф сообщал, что в результате пожара и взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане пострадали десятки человек. Первоначально сообщалось о 66 получивших травмы, затем их число выросло до 90. Четверо военнослужащих при ликвидации последствий пожара погибли. Для эвакуированных с места происшествия людей выделено четыреста мест в местных школах, ещё тысячу подготовили в резерв. По факту взрыва на военном объекте возбуждено уголовное дело.