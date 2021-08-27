В Москве начали испытание теплосетей перед отопительным сезоном

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы начали температурные испытания тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона. Об этом сообщил заммэра столицы Пётр Бирюков.

"Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую, в соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя", — сказал Бирюков.

По его словам, таким образом имитируется повышенная нагрузка в самые сильные морозы. Испытано будет более восьми тысяч километров тепловых сетей (примерно столько от Москвы до Вашингтона). Такие тесты позволяют выявлять потенциально ненадёжные участки и обеспечивать безаварийную работу зимой.