НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве начали испытание теплосетей перед отопительным сезоном

В столице их протяжённость составляет около восьми тысяч километров, что сопоставимо с расстоянием до Вашингтона.

27 августа, 04:26
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы начали температурные испытания тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона. Об этом сообщил заммэра столицы Пётр Бирюков.

"Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую, в соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя", — сказал Бирюков.

"Батареи горячее, чем зимой": Лайф узнал причины резкого включения отопления в Петербурге при рекордной жаре

"Батареи горячее, чем зимой": Лайф узнал причины резкого включения отопления в Петербурге при рекордной жаре

По его словам, таким образом имитируется повышенная нагрузка в самые сильные морозы. Испытано будет более восьми тысяч километров тепловых сетей (примерно столько от Москвы до Вашингтона). Такие тесты позволяют выявлять потенциально ненадёжные участки и обеспечивать безаварийную работу зимой.

Ранее Лайф рассказывал, что жителей Центральной России предупредили об осеннем похолодании.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Она казалась дикостью": Создатель скандальной скульптуры в виде глины сравнил её с Эйфелевой башней

23 августа, 17:12

Этот газ — нам на Новый год: "Газпром" может заморозить Украину

22 августа, 21:40

Родителям школьников рассказали об их ошибках, которые мешают учёбе детей

сегодня в 04:56

Поклонская может стать послом России на Островах Зелёного Мыса

сегодня в 05:23

Глава Минобороны Казахстана готов подать в отставку из-за пожара на военном складе

сегодня в 04:45

Новости партнеров

Layer 1