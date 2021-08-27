Четверо военнослужащих стали первыми жертвами взрывов на военных складах в Казахстане

Четверо военнослужащих погибли в результате взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане. Об этом сообщил министр обороны страны Нурлан Ермекбаев.

"К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли", — сказал Ермекбаев на брифинге.

В военном ведомстве Казахстана допускают, что причиной пожара мог стать умышленный поджог. Начато расследование.

"Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия", — добавил Ермекбаев.