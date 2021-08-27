Родителям школьников рассказали об их ошибках, которые мешают учёбе детей

Родителям, чьи дети 1 сентября сядут за школьные парты, рассказали о главных ошибках, которые они допускают в воспитании. Как отметил главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов, главной ошибкой является то, что они не формируют чёткий распорядок дня у детей. Особенно это касается времени пробуждения.

"Кроме того, отсутствие должного серьёзного настроя у ребёнка, особенно это касается детей, не посещавших дошкольные учреждения и не умеющих находиться в сосредоточенном состоянии 30–35 минут. Важно сформировать безусловный авторитет учителя, выполнение его требований в полном объёме, не рекомендуется брать с собой игрушки", — сказал Османов в беседе с РИА "Новости".

Он также не рекомендует делать ребёнку своеобразный незапланированный отдых от учебного процесса. Это, по мнению педиатра, мешает получать качественное образование.

"График школьных каникул на учебный год известен заранее, крайне не рекомендуется его нарушать без веских оснований", — отметил врач.

Особое внимание педиатр рекомендует уделять обуви, портфелю и другим принадлежностям ученика. Также Османов настоятельно советует организовать дома полноценное рабочее место для ребёнка.