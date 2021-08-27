В Госдуме предложили отказаться от МРОТ

В России следует отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в пользу ориентации по другим показателям. Такое мнение в беседе с агентством Ura.ru высказал зампредседателя думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

"Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде", — сказал Арефьев.

По словам парламентария, вне зависимости от обстоятельств оплата труда в России должна быть выше или по крайней мере на уровне прожиточного минимума. Так, Арефьев предложил ориентироваться именно по этому показателю. Кроме того, сегодня к МРОТ привязаны налоги и штрафы, что, по мнению депутата, скорее вредит, чем приносит пользу.