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В Госдуме предложили отказаться от МРОТ

Там считают, что оплату труда лучше привязать к прожиточному минимуму.

27 августа, 06:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России следует отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в пользу ориентации по другим показателям. Такое мнение в беседе с агентством Ura.ru высказал зампредседателя думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

"Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде", — сказал Арефьев.

"Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение МРОТ

"Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение МРОТ

По словам парламентария, вне зависимости от обстоятельств оплата труда в России должна быть выше или по крайней мере на уровне прожиточного минимума. Так, Арефьев предложил ориентироваться именно по этому показателю. Кроме того, сегодня к МРОТ привязаны налоги и штрафы, что, по мнению депутата, скорее вредит, чем приносит пользу.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесут законопроект об увеличении со следующего года минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей в месяц.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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