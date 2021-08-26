Полицейский маньяк: Что известно об убийстве 8-летней школьницы в Тюмени Следствию предстоит выяснить, как экс-полицейский стал убийцей, связано ли убийство школьницы с аналогичными смертями детей в Тюменской области и почему только сейчас СК объединил их в одно. 26 августа, 19:48 Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Кровавый алгоритм убийства восьмилетней школьницы в Тюмени оказался до ужаса прост: девочка пользовалась бесплатным Wi-Fi в соседнем доме, неоднократно заходя в подъезд, это и позволило бывшему полицейскому без свидетелей заманить жертву в квартиру. Маньяк жестоко расправился с девочкой, связав руки проводом и заклеив жертве скотчем рот. Причиной преступления, по словам 40-летнего задержанного, стало алкогольное опьянение. Местные СМИ нашли свидетелей, которые утверждают, что задержанный участвовал в поисках ребёнка.

Девочка пропала утром 30 июня, после того как вышла из дома погулять и купить шоколадку. В семье обнаружили исчезновение ребёнка только поздно ночью. Отец и бабушка, принимающая участие в воспитании четырёх детей (две старшие сестры и брат близнец), страдают алкогольной зависимостью. Мать живёт отдельно. Сейчас дети находятся в приюте.

Расследование убийства в Тюмени

Стихийный мемориал у дома, где жила восьмилетняя девочка. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Долгие поиски пропавшей привлекли к инциденту внимание федеральных СМИ, но, несмотря на операции силовиков, участие добровольцев и объявленную правительством региона награду за информацию, тело не могли найти почти 50 дней. По словам криминалистов, преступник, скорее всего, прятал останки ребёнка на работе, в мебельном цеху, используя коробки из-под бытовой техники, в одной из которых впоследствии и обнаружили расчленённое тело школьницы.

Погибшая девочка. Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

19 августа в двух километрах от дома пропавшей на берегу озера в коробке были найдены останки погибшей девочки, упакованные в полиэтилен. Там же находился кусок половика, в поисках частей которого силовикам пришлось вскрывать 21 квартиру.

Смерть ребёнка стала шоком для всей России. На следующий день жители города устроили стихийный мемориал у дома убитой девочки. Не выдержало сердце и родного дяди, которому было чуть более 40 лет. Родственник школьницы упал возле игрушек и цветов, что принесли скорбящие горожане. Вскоре он скончался в больнице.

Как стало известно, квартира убийцы находилась в соседнем доме — на улице Судостроителей, 40а. Девочка вышла на полчаса для того, чтобы скачать из Интернета игру, так как в доме напротив можно было поймать незашифрованный сигнал Wi-Fi. Там её и поджидал бывший сотрудник правоохранительных органов, а ныне сборщик мебели 40-летний Виталий Бережной. Почему экс-полицейский не избавился от улик и оставил тело в коробке из-под бытовой техники из цеха по установке кухонных гарнитуров, а также кусок половика из квартиры, которую снимал, следствию ещё предстоит выяснить. 25 августа арестованный признался в убийстве девочки, при помощи ДНК-экспертизы была подтверждена его причастность к преступлению.

В ходе допроса Виталий Бережной заявил, что был пьян и находился под действием наркотиков, когда встретил девочку на лестничной площадке. Он заманил её к себе в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил. Тело несколько дней хранил в холодильнике.

26 августа Бережного в маске в окружении нескольких десятков силовиков доставили на место расправы — в квартиру, а позже отвезли на берег озера, где он избавился от тела. Такие меры правоохранители приняли, опасаясь народной расправы.

После подключения к резонансному преступлению Центрального аппарата СК РФ в отношении главы Управления СКР по Тюменской области Александра Кублякова была назначена служебная проверка. СК объяснил происходящее "неэффективностью организованного Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий".

Что известно об убийце восьмилетней школьницы в Тюмени

Фото © LIFE

40-летний Виталий Бережной — уроженец города Няганя (ХМАО-Югра). Окончил сургутскую школу № 3 в 1998 году. В начале нулевых проходил службу в Чечне. Как узнал Лайф, после возвращения из горячей точки его характер не изменился — он был неконфликтный и жизнерадостный, с родственниками у него были всегда хорошие отношения.

Подозреваемый раньше работал в Нягане помощником участкового и вместе с женой открыл домашний детский сад "Маленький гном" для детей ясельного возраста. В 2012-м году работу садика приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В отношении жены Бережного была составлена административка. В 2014-м ИП было ликвидировано. В последнее время работал мастером в Тюмени на мебельной фабрике ИП Петелиной.

Расправившись с восьмилетней девочкой 30 июня, её убийца на протяжении месяца принимал участие в поисковой операции в качестве волонтёра. Об этом местному порталу рассказал один из добровольцев, который также занимался поисками пропавшей. По его словам, педофил "в основном тусил в штабе". Был одет в "чёрные шорты, тапки и серое длинное поло".

Лайф пообщался с физиономистом Олегом Воеводиным, который охарактеризовал арестованного как "тихушника с бойцовским характером". Этот человек склонен к резким перепадам настроения, вспыльчив, как говорится, без тормозов. В то время как коллеги по цеху считали его компанейским парнем со спокойным характером. Таким мнением поделился Константин, руководитель мебельного предприятия, где трудился обвиняемый.

"Никаких негативных проявлений не было с его стороны. Анекдоты рассказывал, в конфликты никогда не вступал. Спецназ прошёл, участковым работал, был достаточно грамотным", — рассказал Константин.

По словам коллеги, арестованный ссорился со своей сожительницей не больше, чем среднестатистические пары. Изначально проживал на "её территории", но подкаблучником не был, с характером. После недавнего конфликта снял квартиру (из неё потом и изымали вещдоки). Константин вызвал подчинённого на фабрику, когда туда явились оперативники. Тот приехал, и его увезли полицейские.

Помеченная смертью

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Как выяснилось, роковое исчезновение восьмилетней школьницы в Тюмени продолжило череду пропаж детей в этом регионе. После этого случая центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже ещё восьмерых детей в Тюмени. Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин отметил, что погибшая "была похожа на предыдущую жертву", а характер совершения преступления схож с другими расправами в регионе. С 1997 года в Тюменской области исчезло девять детей, впоследствии некоторых из них нашли мёртвыми. Преступления объединяет похожесть жертв — типаж. Помимо этого — косоглазие (оно было и у других жертв), а также район Лесобаза, где ранее уже пропадала девочка. Криминалистам предстоит выяснить, причастен ли задержанный к прошлым убийствам.

Авторы Елена Стафеева