Регион

Уведомления отключены

Полицейский маньяк: Что известно об убийстве 8-летней школьницы в Тюмени

Следствию предстоит выяснить, как экс-полицейский стал убийцей, связано ли убийство школьницы с аналогичными смертями детей в Тюменской области и почему только сейчас СК объединил их в одно.

26 августа, 19:48
<p>Фото © Следственный комитет Российской Федерации</p>

Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Кровавый алгоритм убийства восьмилетней школьницы в Тюмени оказался до ужаса прост: девочка пользовалась бесплатным Wi-Fi в соседнем доме, неоднократно заходя в подъезд, это и позволило бывшему полицейскому без свидетелей заманить жертву в квартиру. Маньяк жестоко расправился с девочкой, связав руки проводом и заклеив жертве скотчем рот. Причиной преступления, по словам 40-летнего задержанного, стало алкогольное опьянение. Местные СМИ нашли свидетелей, которые утверждают, что задержанный участвовал в поисках ребёнка.

Девочка пропала утром 30 июня, после того как вышла из дома погулять и купить шоколадку. В семье обнаружили исчезновение ребёнка только поздно ночью. Отец и бабушка, принимающая участие в воспитании четырёх детей (две старшие сестры и брат близнец), страдают алкогольной зависимостью. Мать живёт отдельно. Сейчас дети находятся в приюте.

Расследование убийства в Тюмени

Стихийный мемориал у дома, где жила восьмилетняя девочка. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Стихийный мемориал у дома, где жила восьмилетняя девочка. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Долгие поиски пропавшей привлекли к инциденту внимание федеральных СМИ, но, несмотря на операции силовиков, участие добровольцев и объявленную правительством региона награду за информацию, тело не могли найти почти 50 дней. По словам криминалистов, преступник, скорее всего, прятал останки ребёнка на работе, в мебельном цеху, используя коробки из-под бытовой техники, в одной из которых впоследствии и обнаружили расчленённое тело школьницы.

Погибшая девочка. Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

Погибшая девочка. Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

19 августа в двух километрах от дома пропавшей на берегу озера в коробке были найдены останки погибшей девочки, упакованные в полиэтилен. Там же находился кусок половика, в поисках частей которого силовикам пришлось вскрывать 21 квартиру.

Смерть ребёнка стала шоком для всей России. На следующий день жители города устроили стихийный мемориал у дома убитой девочки. Не выдержало сердце и родного дяди, которому было чуть более 40 лет. Родственник школьницы упал возле игрушек и цветов, что принесли скорбящие горожане. Вскоре он скончался в больнице.

Как стало известно, квартира убийцы находилась в соседнем доме — на улице Судостроителей, 40а. Девочка вышла на полчаса для того, чтобы скачать из Интернета игру, так как в доме напротив можно было поймать незашифрованный сигнал Wi-Fi. Там её и поджидал бывший сотрудник правоохранительных органов, а ныне сборщик мебели 40-летний Виталий Бережной. Почему экс-полицейский не избавился от улик и оставил тело в коробке из-под бытовой техники из цеха по установке кухонных гарнитуров, а также кусок половика из квартиры, которую снимал, следствию ещё предстоит выяснить. 25 августа арестованный признался в убийстве девочки, при помощи ДНК-экспертизы была подтверждена его причастность к преступлению.

В ходе допроса Виталий Бережной заявил, что был пьян и находился под действием наркотиков, когда встретил девочку на лестничной площадке. Он заманил её к себе в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил. Тело несколько дней хранил в холодильнике.

26 августа Бережного в маске в окружении нескольких десятков силовиков доставили на место расправы — в квартиру, а позже отвезли на берег озера, где он избавился от тела. Такие меры правоохранители приняли, опасаясь народной расправы.

После подключения к резонансному преступлению Центрального аппарата СК РФ в отношении главы Управления СКР по Тюменской области Александра Кублякова была назначена служебная проверка. СК объяснил происходящее "неэффективностью организованного Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий".

Что известно об убийце восьмилетней школьницы в Тюмени

Фото © LIFE

Фото © LIFE

40-летний Виталий Бережной — уроженец города Няганя (ХМАО-Югра). Окончил сургутскую школу № 3 в 1998 году. В начале нулевых проходил службу в Чечне. Как узнал Лайф, после возвращения из горячей точки его характер не изменился — он был неконфликтный и жизнерадостный, с родственниками у него были всегда хорошие отношения.

Подозреваемый раньше работал в Нягане помощником участкового и вместе с женой открыл домашний детский сад "Маленький гном" для детей ясельного возраста. В 2012-м году работу садика приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В отношении жены Бережного была составлена административка. В 2014-м ИП было ликвидировано. В последнее время работал мастером в Тюмени на мебельной фабрике ИП Петелиной.

Расправившись с восьмилетней девочкой 30 июня, её убийца на протяжении месяца принимал участие в поисковой операции в качестве волонтёра. Об этом местному порталу рассказал один из добровольцев, который также занимался поисками пропавшей. По его словам, педофил "в основном тусил в штабе". Был одет в "чёрные шорты, тапки и серое длинное поло".

Лайф пообщался с физиономистом Олегом Воеводиным, который охарактеризовал арестованного как "тихушника с бойцовским характером". Этот человек склонен к резким перепадам настроения, вспыльчив, как говорится, без тормозов. В то время как коллеги по цеху считали его компанейским парнем со спокойным характером. Таким мнением поделился Константин, руководитель мебельного предприятия, где трудился обвиняемый.

Забытая камера и сбежавший сосед: Падчерица подозреваемого в убийстве тюменской девочки объяснила, почему не верит следствию

Забытая камера и сбежавший сосед: Падчерица подозреваемого в убийстве тюменской девочки объяснила, почему не верит следствию

"Никаких негативных проявлений не было с его стороны. Анекдоты рассказывал, в конфликты никогда не вступал. Спецназ прошёл, участковым работал, был достаточно грамотным", рассказал Константин.

По словам коллеги, арестованный ссорился со своей сожительницей не больше, чем среднестатистические пары. Изначально проживал на "её территории", но подкаблучником не был, с характером. После недавнего конфликта снял квартиру (из неё потом и изымали вещдоки). Константин вызвал подчинённого на фабрику, когда туда явились оперативники. Тот приехал, и его увезли полицейские.

Помеченная смертью

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Как выяснилось, роковое исчезновение восьмилетней школьницы в Тюмени продолжило череду пропаж детей в этом регионе. После этого случая центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже ещё восьмерых детей в Тюмени. Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин отметил, что погибшая "была похожа на предыдущую жертву", а характер совершения преступления схож с другими расправами в регионе. С 1997 года в Тюменской области исчезло девять детей, впоследствии некоторых из них нашли мёртвыми. Преступления объединяет похожесть жертв — типаж. Помимо этого — косоглазие (оно было и у других жертв), а также район Лесобаза, где ранее уже пропадала девочка. Криминалистам предстоит выяснить, причастен ли задержанный к прошлым убийствам.

Прощание с убитой в Тюмени девочкой пройдёт 28 августа

Прощание с убитой в Тюмени девочкой пройдёт 28 августа

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1