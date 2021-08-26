Забытая камера и сбежавший сосед: Падчерица подозреваемого в убийстве тюменской девочки объяснила, почему не верит следствию
Девушка, которую Виталий Бережной воспитывал с малых лет, уверена, что он невиновен, и просит найти ему адвоката.
Фото © Соцсети
Лайф пообщался с Дарьей (имя изменено) — падчерицей задержанного по подозрению в убийстве восьмилетней девочки Виталия Бережного. Подозреваемый воспитывал её с младшего школьного возраста и до 2015 года, когда он разошёлся с её матерью и переехал из Няганя в Тюмень. Девушка уверена, что её отчим невиновен, а работа следователей вызывает вопросы как в отношении обращения с уликами, так и по поводу того, каким путём были добыты признательные показания.
Падчерица подозреваемого в убийстве тюменской девочки объяснила, почему не верит следствию © LIFE
Во-первых, по словам Дарьи, на месте обнаружения тела погибшей девочки были камеры наблюдения, но их, по её информации, никто даже не отсмотрел. Во-вторых, в квартире, где нашли половик, от которого был отрезан фрагмент, чтобы обмотать коробку с телом, проживал не только Виталий Бережной.
"В этой квартире жили три человека, трое мужчин, он не один там снимал. И где эти мужчины? Есть информация, что один из них даже там же работал, но пропал ещё 30 июня и больше нигде его не видели", — рассказывает Дарья.
В-третьих, девушка уверена, что из её отчима выбивали признание в страшном преступлении.
"Его там бьют — это сто процентов. У него больные почки и спина, и они по-любому не по лицу бьют, а по телу", — считает собеседница Лайфа.
Девушка добавила, что ни у неё, ни у её матери не взяли никаких показаний и даже не сообщают о том, кто из следователей ведёт это дело.
"Мы просим, чтобы нам помогли с адвокатом, потому что мы уверены, что он непричастен", — добавила она.
Напомним, история исчезновения восьмилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве. Кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность.
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