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Забытая камера и сбежавший сосед: Падчерица подозреваемого в убийстве тюменской девочки объяснила, почему не верит следствию

Девушка, которую Виталий Бережной воспитывал с малых лет, уверена, что он невиновен, и просит найти ему адвоката.

26 августа, 17:54

Фото © Соцсети

Лайф пообщался с Дарьей (имя изменено) — падчерицей задержанного по подозрению в убийстве восьмилетней девочки Виталия Бережного. Подозреваемый воспитывал её с младшего школьного возраста и до 2015 года, когда он разошёлся с её матерью и переехал из Няганя в Тюмень. Девушка уверена, что её отчим невиновен, а работа следователей вызывает вопросы как в отношении обращения с уликами, так и по поводу того, каким путём были добыты признательные показания.

Падчерица подозреваемого в убийстве тюменской девочки объяснила, почему не верит следствию © LIFE

Во-первых, по словам Дарьи, на месте обнаружения тела погибшей девочки были камеры наблюдения, но их, по её информации, никто даже не отсмотрел. Во-вторых, в квартире, где нашли половик, от которого был отрезан фрагмент, чтобы обмотать коробку с телом, проживал не только Виталий Бережной.

"В этой квартире жили три человека, трое мужчин, он не один там снимал. И где эти мужчины? Есть информация, что один из них даже там же работал, но пропал ещё 30 июня и больше нигде его не видели", — рассказывает Дарья.

Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки три года работал помощником участкового в ХМАО

В-третьих, девушка уверена, что из её отчима выбивали признание в страшном преступлении.

"Его там бьют — это сто процентов. У него больные почки и спина, и они по-любому не по лицу бьют, а по телу", — считает собеседница Лайфа.

Девушка добавила, что ни у неё, ни у её матери не взяли никаких показаний и даже не сообщают о том, кто из следователей ведёт это дело.

"Мы просим, чтобы нам помогли с адвокатом, потому что мы уверены, что он непричастен", — добавила она.

Предполагаемый убийца тюменской девочки был владельцем частного детского сада

Предполагаемый убийца тюменской девочки был владельцем частного детского сада

Напомним, история исчезновения восьмилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он уже признался в убийстве. Кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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