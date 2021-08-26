Лайф пообщался с Дарьей (имя изменено) — падчерицей задержанного по подозрению в убийстве восьмилетней девочки Виталия Бережного. Подозреваемый воспитывал её с младшего школьного возраста и до 2015 года, когда он разошёлся с её матерью и переехал из Няганя в Тюмень. Девушка уверена, что её отчим невиновен, а работа следователей вызывает вопросы как в отношении обращения с уликами, так и по поводу того, каким путём были добыты признательные показания.

Падчерица подозреваемого в убийстве тюменской девочки объяснила, почему не верит следствию © LIFE

Во-первых, по словам Дарьи, на месте обнаружения тела погибшей девочки были камеры наблюдения, но их, по её информации, никто даже не отсмотрел. Во-вторых, в квартире, где нашли половик, от которого был отрезан фрагмент, чтобы обмотать коробку с телом, проживал не только Виталий Бережной.

"В этой квартире жили три человека, трое мужчин, он не один там снимал. И где эти мужчины? Есть информация, что один из них даже там же работал, но пропал ещё 30 июня и больше нигде его не видели", — рассказывает Дарья.

В-третьих, девушка уверена, что из её отчима выбивали признание в страшном преступлении.

"Его там бьют — это сто процентов. У него больные почки и спина, и они по-любому не по лицу бьют, а по телу", — считает собеседница Лайфа.

Девушка добавила, что ни у неё, ни у её матери не взяли никаких показаний и даже не сообщают о том, кто из следователей ведёт это дело.