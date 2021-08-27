Силовики взломали дверь и провели обыск в квартире экс-телеведущей в Подмосковье

Силовики взломали дверь и провели обыск в квартире экс-телеведущей Шостак. Видео © LIFE

В подмосковных Химках полицейские провели обыск в квартире бывшей телеведущей Виолетты Шостак, сломав дверь. Об этом она рассказала Лайфу.

Утром трое оперативников подошли к квартире журналистки в тот момент, когда Шостак ушла на работу, а её несовершеннолетний сын Ярослав отошёл в магазин. На вопрос вернувшегося мальчика о причинах визита полицейские, не представившись и не предъявив какие-либо бумаги, потребовали от ребёнка открыть дверь и заявили о планируемом обыске. Их не смутило, что на тот момент рядом с квартирой не было взрослых владельцев, а при несовершеннолетнем нельзя проводить подобные действия.

По словам Шостак, они перевернули квартиру вверх дном и искали "что-то интересное". В итоге они забрали компьютер и кредитные карты.

"Один другого спросил: "Что-нибудь нашёл? Что-нибудь здесь есть интересное?" Как они сказали. Один другому говорит: "Интересного ничего нет, ну, кстати, есть компьютер MacBook". Он говорит: "Зачем его трогаешь, он же 2013 года, старый, никому не нужен". Тот отвечает: "Давай возьмём на всякий случай", — процитировала Шостак разговор оперативников.

Полицию вызывали два раза. Первый раз она вообще не приехала, а на второй – когда её вызвал Ярослав – полицейские "молча выслушали" весь рассказ о сути происходящего и, не составив акта или других документов, сказали, что "хотите — обращайтесь в суд, мы не хотим с этим связываться".

Месяц назад уже проводился обыск в квартире Шостак, и ничего не было изъято. Следственные действия были связаны с уголовным делом о краже нескольких миллионов рублей, в котором сын журналистки проходит как свидетель. По словам адвоката Виталия Воронина, не было никаких законных обоснований для повторного обыска, Шостак пожаловалась в прокуратуру города.