Вассерман заявил, что печатающие мясо 3D-принтеры не покончат с голодом в мире

Чтобы решить проблему голода в мире, необходимо реорганизовать устройство общества, а не подключать современные технологии, такую точку зрения высказал телеведущий, публицист и политолог Анатолий Вассерман, комментируя публикацию о новой японской технологии печати мяса на 3D-принтере.

"Это, несомненно, обрадует гурманов, но те же белок и жир можно потреблять во множестве иных форм. В конце концов, беднякам не до гурманских нюансов. Они бы с удовольствием съедали те же белок и жир и в форматах попроще, но кто же им это даст, когда выгодно, чтобы в мире было множество бедных", — рассказал Вассерман РИА ФАН.

Журналист отметил, что проблему голода в мире надо решать не технологиями, а реорганизацией. Вассерман предполагает, что к концу нынешнего десятилетия в мире "накопится вычислительная мощность, позволяющая управлять всем мировым производством как единым целым", что станет причиной изменений всей структуры общества.