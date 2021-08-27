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Вассерман заявил, что печатающие мясо 3D-принтеры не покончат с голодом в мире

Политолог также напомнил о доказательстве, что "бедность — следствие не нехватки ресурсов, а неумелого распоряжения ими".

27 августа, 10:35
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/asi.russia/photos/t.100063898292769/2613144052046433/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анатолий Вассерман</a></p>

Фото © Facebook / Анатолий Вассерман

Чтобы решить проблему голода в мире, необходимо реорганизовать устройство общества, а не подключать современные технологии, такую точку зрения высказал телеведущий, публицист и политолог Анатолий Вассерман, комментируя публикацию о новой японской технологии печати мяса на 3D-принтере.

"Это, несомненно, обрадует гурманов, но те же белок и жир можно потреблять во множестве иных форм. В конце концов, беднякам не до гурманских нюансов. Они бы с удовольствием съедали те же белок и жир и в форматах попроще, но кто же им это даст, когда выгодно, чтобы в мире было множество бедных", — рассказал Вассерман РИА ФАН.

Журналист отметил, что проблему голода в мире надо решать не технологиями, а реорганизацией. Вассерман предполагает, что к концу нынешнего десятилетия в мире "накопится вычислительная мощность, позволяющая управлять всем мировым производством как единым целым", что станет причиной изменений всей структуры общества.

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"Ещё в 1999 году индийский, а потом американский экономист Амартия Сен получил Нобелевскую премию по экономике за доказательство того, что бедность — следствие не нехватки ресурсов, а неумелого распоряжения ими", заключил он.

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Ранее Анатолий Вассерман рассказал Лайфу, над чем будет работать, если станет депутатом. Участие в выборах в качестве самовыдвиженца увеличит шансы на победу, отметил политолог. Напомним, о решении публициста баллотироваться в депутаты Госдумы стало известно ещё в марте. В политике многократный победитель интеллектуальных телеигр намерен заниматься исследовательской работой.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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