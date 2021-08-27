Песков заявил о возможности конструктивного обсуждения закона об иноагентах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об иноагентах должен быть в России и будет, но его правоприменение можно конструктивно обсуждать с общественниками и законодателями.

"Как таковой этот закон [об иноагентах] должен быть, и он будет. Другое дело — в постановке вопроса о том, что сообществу, цеху [общественников и журналистов] кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться в первую очередь внутри самого цеха, и затем уже — с нашими законодателями и представителями исполнительной власти", — сказал он.