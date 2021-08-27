Песков заявил о возможности конструктивного обсуждения закона об иноагентах
Он отметил, что в Кремле видели обращение ряда СМИ против данного документа, но согласны не со всеми формулировками из него.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об иноагентах должен быть в России и будет, но его правоприменение можно конструктивно обсуждать с общественниками и законодателями.
"Как таковой этот закон [об иноагентах] должен быть, и он будет. Другое дело — в постановке вопроса о том, что сообществу, цеху [общественников и журналистов] кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться в первую очередь внутри самого цеха, и затем уже — с нашими законодателями и представителями исполнительной власти", — сказал он.
Песков добавил, что в Кремле видели обращение ряда СМИ против закона об иноагентах, но согласны не со всеми формулировками из него.
Ранее Лайф писал, что СМИ-иноагентом был признан телеканал "Дождь"*. Представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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