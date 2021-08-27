Кремль: Путин не планирует публичных обращений по ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с каким-либо заявлением или обращением по поводу сложившейся в Афганистане ситуации. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов у президента нет. Потому что Россия не является участницей коалиции, возглавляемой США, которые были последние десятилетия в Афганистане и которые завершили вывод своих войск, что спровоцировало подобную ситуацию", — сказал Песков.