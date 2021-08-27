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Кремль: Путин не планирует публичных обращений по ситуации в Афганистане

Песков напомнил, что РФ не является членом НАТО, вывод войск которых спровоцировал обострение в стране.

27 августа, 10:20
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский </p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с каким-либо заявлением или обращением по поводу сложившейся в Афганистане ситуации. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов у президента нет. Потому что Россия не является участницей коалиции, возглавляемой США, которые были последние десятилетия в Афганистане и которые завершили вывод своих войск, что спровоцировало подобную ситуацию", — сказал Песков.

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Как сообщал Лайф, после серии терактов, которые произошли накануне в столице Афганистана, с экстренным заявлением выступил президент США Джо Байден. Он заявил, что реакция Пентагона на атаки ИГИЛ* в Кабуле не заставит себя ждать.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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