Кремль отреагировал на "включение" Калининграда в состав ФРГ на предвыборных плакатах

Кремль негативно относится к появившимся в Германии предвыборным плакатам с Калининградской областью в составе страны. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения в СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная", — сообщил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что эти листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина, который "не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации".

"Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определённых политических сил Германии", — резюмировал он.