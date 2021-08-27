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Кремль отреагировал на "включение" Калининграда в состав ФРГ на предвыборных плакатах

Песков подчеркнул, что эти листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина, который "не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации".

27 августа, 10:10

Фото © Pixabay

Кремль негативно относится к появившимся в Германии предвыборным плакатам с Калининградской областью в составе страны. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения в СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная", — сообщил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что эти листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина, который "не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации".

"Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определённых политических сил Германии", — резюмировал он.

На плакатах в Германии Калининград показали частью ФРГ

На плакатах в Германии Калининград показали частью ФРГ

Лацф уже сообщал, что плакаты с российской Калининградской областью в составе Германии появились на улицах федеральной земли Мекленбург Передняя Померания. Это оказались копии предвыборных листовок с картой Германии в довоенных границах. Также на этих плакатах в составе Германии показаны Восточная Пруссия и часть нынешней Польши. Агитационная продукция 72-летней давности была посвящена Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС).

Напомним, ранее на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой проведена граница между Украиной и полуостровом Крым. После возмущений Киева МОК назвал этот инцидент "досадной ошибкой". Позднее организация извинилась и исправила карту.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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