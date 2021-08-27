Вышел трейлер драмы о леди Ди, и сыгравшей её Кристен Стюарт уже прочат "Оскар"
Картина расскажет о событиях в королевской семье, которые происходили на фоне натянутых супружеских отношений.
В Сети появился дебютный трейлер фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", рассказывающий об одном из самых непростых периодов жизни принцессы Уэльской. Ролик опубликован на YouTube.
Байопик повествует о событиях, которые происходили в королевской семье в начале 1990-х годов, когда брак принцессы Дианы и принца Чарльза уже трещал по швам. Ожидается, что драма будет полностью посвящена внутренним переживаниям, с которыми пришлось столкнуться Диане на фоне натянутых отношений с супругом.
Главную роль в картине сыграла американская актриса Кристен Стюарт. Ещё до выхода фильма на широкий экран поклонники высоко оценили то, насколько хорошо она вписалась в образ принцессы, особо отметили её акцент и даже предрекли ей "Оскар".
"Меня покорил её акцент. Думаю, Кристен точно получит "Оскар", — написал один из пользователей в комментариях под трейлером.
Ранее Лайф рассказывал о самых смелых выходках, которые позволяла себе принцесса Диана, будучи членом королевской семьи.
Комментариев: 0