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Вышел трейлер драмы о леди Ди, и сыгравшей её Кристен Стюарт уже прочат "Оскар"

Картина расскажет о событиях в королевской семье, которые происходили на фоне натянутых супружеских отношений.

27 августа, 10:10

В Сети появился дебютный трейлер фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", рассказывающий об одном из самых непростых периодов жизни принцессы Уэльской. Ролик опубликован на YouTube.

Байопик повествует о событиях, которые происходили в королевской семье в начале 1990-х годов, когда брак принцессы Дианы и принца Чарльза уже трещал по швам. Ожидается, что драма будет полностью посвящена внутренним переживаниям, с которыми пришлось столкнуться Диане на фоне натянутых отношений с супругом.

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Главную роль в картине сыграла американская актриса Кристен Стюарт. Ещё до выхода фильма на широкий экран поклонники высоко оценили то, насколько хорошо она вписалась в образ принцессы, особо отметили её акцент и даже предрекли ей "Оскар".

"Меня покорил её акцент. Думаю, Кристен точно получит "Оскар", — написал один из пользователей в комментариях под трейлером.

Ранее Лайф рассказывал о самых смелых выходках, которые позволяла себе принцесса Диана, будучи членом королевской семьи.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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