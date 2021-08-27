В Кремле пока не планируют новых операций по вывозу людей из Кабула

Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Дальнейшие планы, по его словам, будут зависеть от развития событий.

"Пока каких-то иных операций не планируется. А дальше всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Это достаточно непредсказуемо", — подытожил представитель Кремля.

Ранее российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что все россияне, захотевшие покинуть Афганистан, эвакуированы из страны. И тем не менее в Афганистане остаётся около 100 человек, которые пока не озвучивали какого-то коллективного желания об эвакуации. Дипломат заметил, что несколько граждан просто не успели подъехать на аэродром по логистическим причинам, российское диппредставительство постарается им помочь.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.