Артемий Лебедев ответил на критику в адрес скандальной скульптуры на Болотной

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев возмутился негодованием россиян по поводу установления скульптуры "Большая глина № 4" в Москве. По его мнению, арт-объект содержит очень философское и глубокое высказывание автора.

"Больше всего на свете меня возмущают люди, которым не нравится скульптура Урса Фишера "Большая глина № 4" перед новым домом культуры "ГЭС-2", который собираются скоро открыть в Москве. Причём заметьте, что она ещё и временная. Она постоит всего пару месяцев", — сказал он в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".