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Артемий Лебедев ответил на критику в адрес скандальной скульптуры на Болотной

Он отметил, что арт-объект временный и постоит в Москве всего пару месяцев.

27 августа, 09:57

Фото © Instagram / temalebedev, © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев возмутился негодованием россиян по поводу установления скульптуры "Большая глина № 4" в Москве. По его мнению, арт-объект содержит очень философское и глубокое высказывание автора.

"Больше всего на свете меня возмущают люди, которым не нравится скульптура Урса Фишера "Большая глина № 4" перед новым домом культуры "ГЭС-2", который собираются скоро открыть в Москве. Причём заметьте, что она ещё и временная. Она постоит всего пару месяцев", — сказал он в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".

По мнению Лебедева, скульптура демонстрирует, как художник берёт куски глины, слепляет их вместе, а потом постепенно начинает придавать материалу форму, превращая в произведение искусства.

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Напомним, что скульптуру под названием "Большая глина № 4" швейцарского художника разместили на Болотной площади и она вызвала немалый резонанс. Её уже раскритиковали юморист Максим Галкин, актёр Станислав Садальский и художник Никас Сафронов. А автор памятника Калашникову рассказал о подтексте данного арт-объекта. Скульптуру раскритиковали и в Госдуме РФ. Однако отметили, что объект должен остаться на месте, ведь от этого "не убудет". Такие произведения позволяют отслеживать, как развиваются художественные мысли в современном мире.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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