Заслуженный учитель РФ поддержал идею ужесточить правила школьных олимпиад

Проблема организации и проведения школьных олимпиад существовала давно, и её необходимо решать. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заслуженный учитель России Александр Рывкин, комментируя предложение ужесточить правила проведения интеллектуальных соревнований.

"Конечно, ужесточение должно быть, ужесточение с точки зрения, чтобы не были допущены к организации участники. Понятно, что подозрения вызывают именно те места, где проводится олимпиада. Например, проводится олимпиада в такой-то школе, школа должна быть отсечена от собственных работников. Там должны быть сосредоточены другие силы — совершенно независимые", — объяснил собеседник Лайфа.