НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Заслуженный учитель РФ поддержал идею ужесточить правила школьных олимпиад

По оценке педагога, к проведению таких мероприятий нельзя допускать самих учеников.

27 августа, 09:49
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Проблема организации и проведения школьных олимпиад существовала давно, и её необходимо решать. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заслуженный учитель России Александр Рывкин, комментируя предложение ужесточить правила проведения интеллектуальных соревнований.

"Конечно, ужесточение должно быть, ужесточение с точки зрения, чтобы не были допущены к организации участники. Понятно, что подозрения вызывают именно те места, где проводится олимпиада. Например, проводится олимпиада в такой-то школе, школа должна быть отсечена от собственных работников. Там должны быть сосредоточены другие силы — совершенно независимые", — объяснил собеседник Лайфа.

Учёные рассказали, чем можно заменить ЕГЭ

Учёные рассказали, чем можно заменить ЕГЭ

Напомним, по итогам прошедшей приёмной кампании Министерство науки и высшего образования РФ предложило ужесточить правила поступления в вузы, в частности изменить требования к проведению олимпиад школьников и проанализировать Единый государственный экзамен в связи с ростом числа стобалльников.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Юлия Исупова
Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Учите считать деньги и работать по дому: Россияне рассказали, каких предметов в школе не хватает их детям

сегодня в 07:57

"Желают смерти!": Украинскую судью затравили за слова о справедливости проигрыша Авериной на Олимпиаде

10 августа, 08:57

В Подмосковье вынесли приговор матери девочки-маугли, отзывавшейся на "кис-кис"

сегодня в 08:53

Кремль отреагировал на "включение" Калининграда в состав ФРГ на предвыборных плакатах

сегодня в 10:10

СМИ: Роналду попрощался с одноклубниками перед возможным переходом в "Манчестер Сити"

сегодня в 10:10

Новости партнеров

Layer 1