Заслуженный учитель РФ поддержал идею ужесточить правила школьных олимпиад
По оценке педагога, к проведению таких мероприятий нельзя допускать самих учеников.
Фото © Shutterstock
Проблема организации и проведения школьных олимпиад существовала давно, и её необходимо решать. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заслуженный учитель России Александр Рывкин, комментируя предложение ужесточить правила проведения интеллектуальных соревнований.
"Конечно, ужесточение должно быть, ужесточение с точки зрения, чтобы не были допущены к организации участники. Понятно, что подозрения вызывают именно те места, где проводится олимпиада. Например, проводится олимпиада в такой-то школе, школа должна быть отсечена от собственных работников. Там должны быть сосредоточены другие силы — совершенно независимые", — объяснил собеседник Лайфа.
Напомним, по итогам прошедшей приёмной кампании Министерство науки и высшего образования РФ предложило ужесточить правила поступления в вузы, в частности изменить требования к проведению олимпиад школьников и проанализировать Единый государственный экзамен в связи с ростом числа стобалльников.
Комментариев: 0