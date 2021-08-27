В России могут изменить правила приёма в вузы из-за роста числа стобалльников

Министерство науки и высшего образования РФ по итогам прошедшей приёмной кампании предложило ужесточить правила поступления в вузы, в частности изменить требования к проведению олимпиад школьников и проанализировать единый государственный экзамен в связи с ростом числа стобалльников. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

"Одновременно с нашими коллегами из Минпросвещения и Рособрнадзора мы посмотрим внимательно на ЕГЭ. К нему нет серьёзных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников", — сказал министр в беседе с телеканалом РБК.

В Минобрнауки считают также возможным увеличить число топ-вузов в регионах. В ведомстве отметили, что студенты были недовольны в предыдущие годы, когда зачисление в университеты происходило в две волны. Они жаловались, что в последние минуты работы комиссии подавший заявление мог опуститься в списках на 10–20 позиций и "вылететь с бюджета".