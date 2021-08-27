НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России могут изменить правила приёма в вузы из-за роста числа стобалльников

Минобрнауки совместно с Минпросвещения и Рособрнадзором намерены проанализировать ЕГЭ.

27 августа, 08:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство науки и высшего образования РФ по итогам прошедшей приёмной кампании предложило ужесточить правила поступления в вузы, в частности изменить требования к проведению олимпиад школьников и проанализировать единый государственный экзамен в связи с ростом числа стобалльников. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

"Одновременно с нашими коллегами из Минпросвещения и Рособрнадзора мы посмотрим внимательно на ЕГЭ. К нему нет серьёзных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников", — сказал министр в беседе с телеканалом РБК.

Ряд российских вузов объявили дополнительный набор из-за нехватки первокурсников

Ряд российских вузов объявили дополнительный набор из-за нехватки первокурсников

В Минобрнауки считают также возможным увеличить число топ-вузов в регионах. В ведомстве отметили, что студенты были недовольны в предыдущие годы, когда зачисление в университеты происходило в две волны. Они жаловались, что в последние минуты работы комиссии подавший заявление мог опуститься в списках на 10–20 позиций и "вылететь с бюджета".

Ранее глава Минобрнауки назвал основную проблему российского образования и посетовал на то, что задача по трудоустройству выпускников не стала приоритетом для большинства вузов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Дети-сироты — финалисты проекта ОНФ "Взлётная полоса" — поступили в вузы

вчера в 17:19

Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность сделать прививку от ковида

20 августа, 11:56

Заслуженный учитель РФ поддержал идею ужесточить правила школьных олимпиад

сегодня в 09:49

Артемий Лебедев ответил на критику в адрес скандальной скульптуры на Болотной

сегодня в 09:57

Ким Кардашьян решила оставить двойную фамилию после развода с Канье Уэстом

сегодня в 09:53

Новости партнеров

Layer 1