Самолёт с Зеленским не смог приземлится в Молдавии и вернулся на Украину

Президентский самолёт с лидером Украины Владимиром Зеленским на борту не смог приземлиться в столице Молдавии Кишинёве из-за сильного тумана и был вынужден вернуться в Одессу. Об этом сообщает издание "Думская".

По данным СМИ, утром президентский Airbus A319 приземлился в одесском аэропорту.

В Кишинёве Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвящённых дню независимости Молдавии, а после провести ряд двусторонних встреч. Торжество также посетят президент Румынии Клаус Йоханнис и лидер Польши Анджей Дуда.