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Самолёт с Зеленским не смог приземлится в Молдавии и вернулся на Украину

Украинский лидер должен был принять участие в мероприятиях, посвящённых дню независимости республики.

27 августа, 08:32
<p>Фото © ТАСС/EPA/STEFANIE LOOS / POOL</p>

Фото © ТАСС/EPA/STEFANIE LOOS / POOL

Президентский самолёт с лидером Украины Владимиром Зеленским на борту не смог приземлиться в столице Молдавии Кишинёве из-за сильного тумана и был вынужден вернуться в Одессу. Об этом сообщает издание "Думская".

По данным СМИ, утром президентский Airbus A319 приземлился в одесском аэропорту.

В Кишинёве Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвящённых дню независимости Молдавии, а после провести ряд двусторонних встреч. Торжество также посетят президент Румынии Клаус Йоханнис и лидер Польши Анджей Дуда.

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А ранее Владимир Зеленский назвал три своих главных достижения на посту главы государства. Итоги он подвёл промежуточные, напомнив, что ему ещё предстоит много работы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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