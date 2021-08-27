Самолёт с Зеленским не смог приземлится в Молдавии и вернулся на Украину
Украинский лидер должен был принять участие в мероприятиях, посвящённых дню независимости республики.
Фото © ТАСС/EPA/STEFANIE LOOS / POOL
Президентский самолёт с лидером Украины Владимиром Зеленским на борту не смог приземлиться в столице Молдавии Кишинёве из-за сильного тумана и был вынужден вернуться в Одессу. Об этом сообщает издание "Думская".
По данным СМИ, утром президентский Airbus A319 приземлился в одесском аэропорту.
В Кишинёве Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвящённых дню независимости Молдавии, а после провести ряд двусторонних встреч. Торжество также посетят президент Румынии Клаус Йоханнис и лидер Польши Анджей Дуда.
А ранее Владимир Зеленский назвал три своих главных достижения на посту главы государства. Итоги он подвёл промежуточные, напомнив, что ему ещё предстоит много работы.
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