Житель Афганистана, выживший при теракте в Кабуле, рассказал о том, что почувствовал во время взрыва. По словам мужчины, который пожелал остаться неизвестным, он в момент теракта находился в очереди у одного из входов в аэропорт афганской столицы.

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух. Я своими глазами видел конец света", — приводит его слова агентство Reuters.

Выживший добавил, что в тот момент взрыва в воздухе летали части тел — "как во время торнадо".