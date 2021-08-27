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"Убрали почву из-под ног": Выживший при теракте в Кабуле сравнил случившееся с концом света

По словам мужчины, он почувствовал в момент взрыва словно его барабанные перепонки лопнули.

27 августа, 08:17
<p>Фото © Getty Images / Haroon Sabawoon / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

Житель Афганистана, выживший при теракте в Кабуле, рассказал о том, что почувствовал во время взрыва. По словам мужчины, который пожелал остаться неизвестным, он в момент теракта находился в очереди у одного из входов в аэропорт афганской столицы.

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух. Я своими глазами видел конец света", — приводит его слова агентство Reuters.

Выживший добавил, что в тот момент взрыва в воздухе летали части тел — "как во время торнадо".

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Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракты.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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