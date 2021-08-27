"Единая Россия" опубликовала народную программу

Программа состоит из двух основных разделов — "Благополучие людей" и "Сильная Россия". В первый входят блоки, посвящённые обеспечению благополучия семей, повышению дохода граждан, увеличению продолжительности жизни, современному образованию, науке и т.д. Второй раздел состоит из блоков "Экономика развития", "Развитие села", "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны", "Культура, история, традиции", "Гражданская солидарность и молодёжная политика", "Внешняя и оборонная политика" и другие.

Напомним, программу "Единой России" для выборов в Госдуму в 2021 году было решено сделать "народной". Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, срез не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя". Президент РФ Владимир Путин внёс свои предложения в народную программу "Единой России", которые предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. Народная программа была принята 24 августа на прошедшем съезде партии.