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"Единая Россия" опубликовала народную программу

Документ, состоящий из двух основных разделов, посвящённых благополучию людей и развитию сильной страны, был принят 24 августа на съезде партии.

27 августа, 08:14
<p>Фото © <a href="https://er.ru/multimedia/photo/razdelenie-klyuchej-blokchejna-elektronnogo-predvaritelnogo-golosovaniya-edinoj-rossii#modal-slider-commission" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт "Единой России"</a></p>

Фото © Сайт "Единой России"

"Единая Россия" опубликовала народную программу, с которой пойдёт на выборы депутатов Госдумы. Полный текст документа опубликован на официальном сайте партии.

Программа состоит из двух основных разделов — "Благополучие людей" и "Сильная Россия". В первый входят блоки, посвящённые обеспечению благополучия семей, повышению дохода граждан, увеличению продолжительности жизни, современному образованию, науке и т.д. Второй раздел состоит из блоков "Экономика развития", "Развитие села", "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны", "Культура, история, традиции", "Гражданская солидарность и молодёжная политика", "Внешняя и оборонная политика" и другие.

Напомним, программу "Единой России" для выборов в Госдуму в 2021 году было решено сделать "народной". Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, срез не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя". Президент РФ Владимир Путин внёс свои предложения в народную программу "Единой России", которые предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. Народная программа была принята 24 августа на прошедшем съезде партии.

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Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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