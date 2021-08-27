Жители Кабула продолжают осаждать аэропорт, несмотря на вчерашние теракты

Несмотря на вчерашние теракты, жители Кабула вновь окружили периметр международного аэропорта. Как сообщает TOLOnews , видео, появившееся в Сети, снято сегодня утром.

На кадрах видно, как тысячи людей остаются у забора воздушной гавани. Все они по-прежнему надеются улететь из страны. При этом, по мнению экспертов, в стране сохраняется угроза новых терактов.