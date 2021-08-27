Жители Кабула продолжают осаждать аэропорт, несмотря на вчерашние теракты
В результате нескольких взрывов, которые произошли в городе накануне, погибло не менее ста человек.
Жители Кабула продолжают осаждать аэропорт, несмотря на вчерашние теракты. Видео © Соцсети
Несмотря на вчерашние теракты, жители Кабула вновь окружили периметр международного аэропорта. Как сообщает TOLOnews, видео, появившееся в Сети, снято сегодня утром.
На кадрах видно, как тысячи людей остаются у забора воздушной гавани. Все они по-прежнему надеются улететь из страны. При этом, по мнению экспертов, в стране сохраняется угроза новых терактов.
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Позже произошёл третий взрыв. Общее число жертв превысило 100 человек. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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