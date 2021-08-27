Детей в школе необходимо обучать прежде всего финансовой грамотности — так считает почти половина россиян, участвовавших в онлайн-опросе. Из полутора тысяч респондентов на вопрос о рекомендуемых факультативах так ответило 44%. За обучение программированию и половому воспитанию высказались 38 и 32% соответственно (вторая и третья строчки). Исследование было проведено сервисом "ВсеИнструменты", Лайф ознакомился с его результатами.

Но подавляющее число участников опроса (84%) сошлось во мнении, что детям понадобятся навыки ведения домашнего хозяйства. Однако сами обучить их этому берутся не все родители. Так, 41% опрошенных не будет учить детей домашним делам, пока те сами не захотят этого. Некоторые (21%) честно признались, что им не хватает на подобные занятия с ребёнком личного времени. Почти треть (28%) считает, что таким навыкам должна обучать школа на уроках технологии. Но выяснилось, что у многих такого предмета нет, а если и есть, то чаще всего учителя дают теорию, утверждают родители.

"Преподаватели показывают изображения в учебнике, а потом требуют принести готовые изделия", "На уроках есть робототехника, учат использовать 3D-принтер, но без познавания материалов вручную, мне кажется, обойтись нельзя", "Изучение токарного станка происходит по картинкам", — рассказали родители в комментариях к опросу.

Добавим, что четверть (25%) опрошенных — за развитие навыка выживания в экстремальных условиях. Почти столько же (23%) предлагает внедрить в образовательную систему обучение социальным навыкам и изучение азов психологии. Нашлись и те, кто дал бы детям больше времени на игры (10%), а не на обучение, пусть даже в факультативном порядке. 16% ответили, что последующим поколениям навыки ведения домашнего хозяйства не понадобятся вовсе.