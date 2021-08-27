Украина вынуждена помогать остальным государствам в борьбе за независимость и экономическое благополучие, так как находится на более высоком уровне развития по сравнению с другими странами. Об этом заявила украинская писательница Лариса Ницой в беседе с изданием "Главред".

"Мы, хотя самые бедные и несчастные, готовы всем помогать в их борьбе за независимость, за экономическое благополучие и думаем, что все так же готовы относиться к нам", — отметила Ницой.

По её словам, другие нации, не являясь такими же древними, как украинцы, ведут себя как маленькие дети — "всё тянут к себе, кричат "моё" и своим не собираются делиться". Ницой считает, что они не готовы оказывать Украине ту помощь, которую страна способна предоставить другим.

"Поэтому мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить — по-волчьи выть. Надо становиться экономически сильными, качать права и наезжать", — уточнила писательница.