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Православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы

С этим праздником у верующих связано много примет и традиций — от помолвок до уборки урожая.

27 августа, 07:40
<p>Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU</p>

Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

В России православные верующие отмечают день Успения Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников Русской православной церкви. К нему христиан ведёт двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.

Полное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Причём "успение" в переводе на современный язык означает "смерть". В этот день в православных храмах проходят литургии. Верующие несут цветы к иконе с изображением Богородицы и прикладываются к ней.

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С этим праздником связано множество примет и традиций. В частности, он связан с окончанием летней уборки урожая. В этот день также принято ходить в храм и святить хлеб. При этом ни в коем случае нельзя ронять на пол даже крошку освящённого хлеба. Кроме того, раньше девушки с нетерпением ждали праздника, так как именно с этого дня было принято начинать помолвки.

Ну и важная для земледельцев примета была в том, что днём позже этого праздника начиналось раннее бабье лето. Согласно поверью, какая погода стоит на Успение, такая ждёт и осенью. И если в этот день хорошая погода, то зима будет тёплой, а следующий год — урожайным.

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А 26 августа православные отметили День Тихона Страстного. Считается, что этот святитель является спасителем от депрессии, беснования и уныния, также он покровительствует находящимся в заключении, преследуемым и людям, которых оклеветали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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