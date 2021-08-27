Православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы

В России православные верующие отмечают день Успения Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников Русской православной церкви. К нему христиан ведёт двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.

Полное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Причём "успение" в переводе на современный язык означает "смерть". В этот день в православных храмах проходят литургии. Верующие несут цветы к иконе с изображением Богородицы и прикладываются к ней.

С этим праздником связано множество примет и традиций. В частности, он связан с окончанием летней уборки урожая. В этот день также принято ходить в храм и святить хлеб. При этом ни в коем случае нельзя ронять на пол даже крошку освящённого хлеба. Кроме того, раньше девушки с нетерпением ждали праздника, так как именно с этого дня было принято начинать помолвки.

Ну и важная для земледельцев примета была в том, что днём позже этого праздника начиналось раннее бабье лето. Согласно поверью, какая погода стоит на Успение, такая ждёт и осенью. И если в этот день хорошая погода, то зима будет тёплой, а следующий год — урожайным.