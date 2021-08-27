"Особый день": Лукашенко подарили первый белорусский коньяк
Напиток производится на юге страны из местного винограда.
Лукашенко подарили первый белорусский коньяк. Видео © Telegram-канал "Пул Первого"
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко преподнесли первый коньяк местного производства. Видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".
"Особый день — мы начали производить белорусский коньяк. Кто бы мог подумать, что Белоруссия может производить из винограда коньяк! И, говорят, хороший получился", — заявил Лукашенко на встрече с Виктором Шейманом.
Главе Белоруссии коньяк презентовал руководитель "Белгоспищепрома" Анатолий Бубен после доклада о развитии предприятия. По словам Лукашенко, напиток производится на юге страны из местного винограда. Он отметил, что презент пойдёт в музей.
Ранее Лукашенко обвинил Польшу в создании конфликта на белорусской границе. Как утверждает глава республики, пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в Белоруссию.
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