Лукашенко подарили первый белорусский коньяк. Видео © Telegram-канал "Пул Первого"

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко преподнесли первый коньяк местного производства. Видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

"Особый день — мы начали производить белорусский коньяк. Кто бы мог подумать, что Белоруссия может производить из винограда коньяк! И, говорят, хороший получился", — заявил Лукашенко на встрече с Виктором Шейманом.

Главе Белоруссии коньяк презентовал руководитель "Белгоспищепрома" Анатолий Бубен после доклада о развитии предприятия. По словам Лукашенко, напиток производится на юге страны из местного винограда. Он отметил, что презент пойдёт в музей.