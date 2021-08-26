В Кабуле прогремел третий взрыв
При первых двух погибло около 60 человек, в том числе американские пехотинцы.
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В Кабуле прогремел третий за последние несколько часов взрыв. Кроме того, ещё два взрыва были слышны в окрестностях афганской столицы. Об этом сообщают телеканалы TRT и Al Arabiya.
В результате первых двух взрывов, прогремевших в городе 26 августа, погибло по меньшей мере 60 афганцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Минздрава Афганистана.
По данным телеканала Fox News, жертвами терактов стали десять военнослужащих Соединённых Штатов.
Напомним, первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.
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