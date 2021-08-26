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В Кабуле прогремел третий взрыв

При первых двух погибло около 60 человек, в том числе американские пехотинцы.

26 августа, 18:28
<p>Фото © Getty Images / Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

В Кабуле прогремел третий за последние несколько часов взрыв. Кроме того, ещё два взрыва были слышны в окрестностях афганской столицы. Об этом сообщают телеканалы TRT и Al Arabiya.

В результате первых двух взрывов, прогремевших в городе 26 августа, погибло по меньшей мере 60 афганцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Минздрава Афганистана.

Политолог: Аэропорт Кабула сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана

Политолог: Аэропорт Кабула сейчас сосредоточение всех проблем Афганистана

По данным телеканала Fox News, жертвами терактов стали десять военнослужащих Соединённых Штатов.

Напомним, первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял, но, по данным издания Politico, к двум взрывам в Кабуле могли быть причастны боевики ИГИЛ*.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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